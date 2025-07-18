Saniye saniye kaydedildi: Muş'ta silahlı ve sopalı kavga!

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde silahlı ve sopalı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında çıkan tartışma, pompalı tüfek ile sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis 'uyarı' ateşi açarak tarafları ayırmaya çalışırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler büyük panik yaşadı.

Tarafları ayıran polis pompalı tüfek ile sopalara el koyarken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.