Şanlıurfa Barosu'ndan Cumhuriyet Komisyonu'na red

19 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Şanlıurfa Barosu’ndaki bazı avukatların baro bünyesinde kurmak istedikleri Cumhuriyet Komisyonu’na yönetim kurulu üyelerince onay çıkmadı. Karara tepki gösteren avukatlar, Şanlıufra Barosu nünde basın açıklaması yaptı.

Av. Mustafa Aydınlık tarafından okunan açıklamada, karşı çıkılan Cumhuriyet Komisyonu için itiraz süreci başlatıldığı ve sonuna kadar mücadele edileceği kaydedildi.

"TALEBİMİZE POLİTİK YAKLAŞTILAR”

Tüm yurttaşların ortak değeri olan cumhuriyeti korumanın ve kollamanın her yurttaşın asli görevi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda Şanlıurfa Barosu bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci, Cumhuriyet Devrimleri’nin düşünsel temelleri, Atatürk ilke ve inkılapları ve onun dayandığı felsefe, ilke ve çağdaş değerler konusunda çalışmalar yapmak ile birlikte, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin temel değerlerine yönelmiş haksız ve hukuka aykırı saldırılara karşı sorumluluk bilinci ile etkin bir biçimde mücadele verme, Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, doğru anlayıp doğru anlatmak ve etkin korumak yolunda hukuksal ve kurumsal gerekleri yerine getirme amacıyla Cumhuriyet Komisyonu kurulması için talepte bulunmuş idik.

Lakin hiçbir komisyonun kurulması esnasında çıkarılmayan zorluklar bizlere çıkarıldı. Kurmak istediğimiz komisyonun İzmir, İstanbul ve Ankara Baroları başta olmak üzere birçok baroda emsalinin bulunduğunu izah etmeye çalışsak da Şanlıurfa Barosu yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Tanrıkulu haricinde geriye kalan yönetim kurulu üyeleri bu talebimize politik yaklaşarak -sözde- her platformda ve hemen her koşulda mücadele ettiklerini beyan ettikleri ötekileştirme zihniyetinin buyruklarını layıkı ile uygulayıp çoğulcu anlayışı bertaraf etmek sureti ile karşı çıkmışlardır.”

Şanlıurfa Barosu'nun yönetim kurulunu ‘çoğulcu’ anlayışa yönelmeye çağrısında bulunulan açıklamada, kurulmak istenen Cumhuriyet Komisyonu’nun ne bir ideolojik hareket ne de bir siyasi parti çalışması olduğu kaydedildi.

“Bu komisyon salt Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve her koşulda çıkmaya devam edecek olan meslektaşların mücadele simgesidir” denilen açıklamada, şu şekilde sonlandırıldı:

“Şanlıurfa Barosu mensupları başta olmak üzere bütün meslektaşlarımızı ortak değerimiz olan demokratik ve laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu'nun ezici bir çoğunluğunun Cumhuriyet kelimesinden duyduğu rahatsızlığa bir anlam verememek ile birlikte hiçbir surette bu kararı kabul etmeyeceğimizi ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz sürecimizi başlatıp sonuna kadar mücadele edeceğimizi Şanlıurfa Barosu'nun kıymetli avukatları ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz”.