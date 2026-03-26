Şanlıurfa’da dehşet gecesi: Tartıştığı sevgilisine ateş açtı, arkadaşını vurup intihar etti!

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi, gece saatlerinde korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bir çocuk babası emlakçı Ali Badıllı (45), gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen çağrı merkezi çalışanı M.Ö. ve arkadaşı S.M. (33) ile bir araya geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Öfkesine hakim olamayan Badıllı, yanındaki tabancayı çıkararak ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak ve tarafları sakinleştirmek amacıyla araya giren S.M., silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

AYNI SİLAHLA CANINA KIYDI

Arkadaşı S.M.’nin öldüğünü düşünen Ali Badıllı, olayın şokuyla elindeki silahı bu kez kendi başına doğrultarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ali Badıllı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Başından ağır yaralanan S.M. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

FİRARİ KADIN ARANIYOR

Olayın ardından panikle bölgeden kaçan M.Ö.’nün yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ali Badıllı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.