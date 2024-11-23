Öpücük aman, tokat yaman

23 Kasım 2024 Cumartesi

Mikronezya’nın resmi organı Yalaka gazetesi eks yönyazarı Emedur Tampiç’in yitirdiği makamını geri alma çabaları bir türlü sonuç vermiyordu. Ancak Emedur’un onuru kırılır, umudu kırılmazdı.

Betonit Saray’a yeniden girebilmek, elbette yaşlanmadığını da kanıtlamak için ikiye katladığı cima etkinliği; Yutania’ya açılması beklenen savaş korkusuyla gemi azıya almıştı. Kocalarına kendisinin yönyazarlığa dönmesi yönünde baskı yapsınlar diye baştan çıkardığı muktedir karılarına artık uluorta sulanıyor, kadınları da zor durumda bırakıyordu.

Emedur’un resmi eşi Vakum Tampiç, bu duruma tabii ki çok üzülüyor, pek kırılıyor; ancak ne onunla ne de onsuz olabildiği kocasını desteklemekten vazgeçmiyordu.

Başka bir deyişle Tampiç çifti, Betonit Saray sosyetesi önünde iyi polis, kötü polis rolü oynuyorlardı. Kötü polis, muktedir karılarına açıkça sarkıntılık eden Emedur’du. İyi polis Vakum ise aldatılmasına karşın edebini, adabını ve uçarı kocasını koruyan, haza hanımefendi eş...

Haza hanımefendi Vakum Tampiç, küçük oğlu Gollum Sun ile Kel Tepe’de gezintiye çıktığı bir akşamüstü; arkadaşı Frambuaz Goldstein’a rastladı.

Frambuaz, Betonit Saray’ın beton direklerinden, CİA danışmanı Frozen Goldstein’ın resmi eşi ve çok güzel bir kadındı. Gollum Sun’ın yanağını okşayıp şakıdı: “Ay ne sevimli bir oğlunuz var!”

Kadının kocasının önemini bilen Vakum Tampiç, övgüye sevinmişti. Oğluna dönüp: “Gollum Sun, hanımefendiye bir öpücük ver bakalım!” dedi.

Küçük Gollum suratını astı, “Cık!” deyip bir adım geri çekildi.

Vakum Tampiç’in façası bozulmuştu. Oğlunun elini sarsıp, “Hanımefendiye bir öpücük vereceksin!” diye ısrar etti.

Gollum Sun, “Hayır” deyip bir adım daha geri çekildi.

Vakum, şaşırmıştı:

“Neden peki?”

Küçük oğlan omuzlarını silkti:

“Dün babam öpünce tokadı yedi de ondan!”