Şanlıurfa'da 2 IŞİD şüphelisine tutuklama

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, 'silahlı terör örgütü IŞİD üyesi olma' suçundan aranan Suriye uyruklu M.S. ile H.H.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

DHA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 14:00
Şanlıurfa'da 2 IŞİD şüphelisine tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan yakalama kararı olan Suriyeli M.S. ile H.H.’nin, Karaköprü ilçesindeki evde bulunduğu bilgisine ulaştı.

BELİRLENEN ADRESTE YAKALANDILAR

Savcılık kararıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


Şanlıurfa IŞİD tutuklama

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