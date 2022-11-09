Şanlıurfa'da 2 IŞİD şüphelisine tutuklama
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, 'silahlı terör örgütü IŞİD üyesi olma' suçundan aranan Suriye uyruklu M.S. ile H.H.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 'IŞİD terör örgütü üyesi olma' suçundan yakalama kararı olan Suriyeli M.S. ile H.H.’nin, Karaköprü ilçesindeki evde bulunduğu bilgisine ulaştı.
BELİRLENEN ADRESTE YAKALANDILAR
Savcılık kararıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Bursa'da facia!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- AKP kaybedebilir ama...