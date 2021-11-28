Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da, polisin durdurarak arama yaptığı, inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonette, piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu tahmin edilen 217 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Van’dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda uygulama noktası oluşturdu.
Polis ekiplerince inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonet, şüphe üzerine durduruldu. Ekipler, dedektör köpekle yaptıkları aramada; inşaat malzemeleri arasında, poşetlenmiş 217 kilogram eroin ele geçirdi.
Uyuşturucu maddeye el koyan polis Ö.M., Y.S., Ö.S., A.Ö. ve A.S.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek'ten gözaltına aldı.
Yalıtım malzemesiyle uyuşturucuyu gizlemeye çalışan şüphelilerin, piyasa değeri 20 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucuyu batı illerine ve bir kısmını ise Avrupa’ya gönderecekleri öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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