Şanlıurfa'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:29

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:29

Seyitören Mahallesi'nde meydana gelen olayda uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Köprübaşı ve Demir aileleri arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, Kadir Demir'e isabet etti.

Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.