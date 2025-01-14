Şanlıurfa'da feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde, M.A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobil ile R.Ç. kontrolündeki 01 AKA 098 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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