Şanlıurfa'da feci kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:39

Siverek-Diyarbakır karayolunun 22'nci kilometresinde M.E. idaresindeki 63 L 2666 plakalı TIR, U.K. yönetimindeki 07 BHF 456 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.