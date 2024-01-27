Şanlıurfa'da feci kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:39
Şanlıurfa'da feci kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!
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Siverek-Diyarbakır karayolunun 22'nci kilometresinde M.E. idaresindeki 63 L 2666 plakalı TIR, U.K. yönetimindeki 07 BHF 456 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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