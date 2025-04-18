Şanlıurfa’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:16

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:29

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi Başgöze mevkiinde feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.