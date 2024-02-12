Şanlıurfa’da feci olay... Asansör kabinini görmeden binmeye çalıştı, kendini boşlukta buldu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, asansör boşluğuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi 5024 Sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre, asansör kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü.
Yaralanan şahsın, bağırmasını duyan çevredekiler yardımına koştu. Yaralıyı bulunduğu yerden çıkaramayan yurttaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, yaralıyı asansör boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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