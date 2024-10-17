Şanlıurfa'da feci ölüm: TIR ile dorse arasında kaldı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde TIR'a dorseyi bağlamak isterken arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da feci ölüm: TIR ile dorse arasında kaldı!
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:31

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 01 AKZ 734 plakalı TIR'a dorseyi bağlamak isteyen Hüseyin A. (38) montaj yaptığı sırada aracın körüğünün patlaması nedeniyle TIR ile dorse arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Hüseyin A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Etiketler: #Şanlıurfa #TIR #dorse

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