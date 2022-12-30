Şanlıurfa'da 'Fırat-5' denetimi: 18 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 536 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Fırat-5" denetimi gerçekleştirildi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Denetimde 6 bin 151 kişinin kimlikleri ile işyerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada iki ruhsatsız tabanca ile 29 mermi ele geçirildi.
Denetimlerde 18 şüpheli gözaltına alındı, 21 işyeri hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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