Kim kazandı?

11 Ekim 2023 Çarşamba

CHP İstanbul Kongresi geride kaldı. “İstanbul Özgür, Türkiye Özgür” sloganları arasında adaylığını açıklayan Özgür Çelik, yerel seçimler öncesi partisinin en önemli kongresinde 33 farkla ipi göğüsledi ve Cemal Canpolat’ı geride bıraktı, düz matematikle 17 kişinin yer değiştirmesi İstanbul’un kazananını ilan etti. İşin aslı seçimin kazananını, bu satırların yazarının, 16 Ağustos 2023’te kaleme aldığı “CHP kongrelerinin dili” başlıklı yazısındaki, “Partinin ağabeyi Erdoğan Toprak’la hareket eden delegeleri de göz ardı etmemek gerek” ifadesinde yer alan ayrıntı belirledi. Eski CHP Genel Başkan Başdanışman Koordinatörü Toprak’a yakın duran 80’e yakın delege, Özgür Çelik’in listesine oy atınca kongrenin seyri değişti. Her ne kadar, medyada ve sosyal medyada, “İstanbul’u değişim kazandı” yorumu yapılsa da Erdoğan Toprak’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’na olan yakınlığı biliniyor. DSP iktidarında devlet bakanlığı da yapan Toprak, “Gemiyi sağlam limana bağladım” demediği sürece Kılıçdaroğlu’nu bırakmaz. Geçenlerde “Her zaman için Kemal Bey’le hareket ettim, edeceğim” şeklinde bir demeci de var İstanbul’un deneyimli siyasetçisinin. Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde sessiz kaldı, kürsüde birbirine giren milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarından uzak durdu. Hatta bir ara salonun en arkasına geçip oturdu, ama süreci belirleyen isim oldu. Aynı Toprak, 2018 ile 2020 İstanbul kongrelerinde Canan Kaftancıoğlu’na kazandıran isimlerdendi.

CHP için sevindirici bir gelişme, 30 yaş bandında olan Ataşehir ilçe başkanı Celal Yalçın, Maltepe ilçe başkanı Kenan Otlu, Bakırköy ilçe başkanı Gizem Başaran Arslan, Çekmeköy ilçe başkanı Melda Tanışman Tutan, Tuzla ilçe başkanı Eren Ali Bingöl ve Beylikdüzülü il yöneticisi Cem Aydın gibi isimlerin kongre sürecindeki yapıcı tavırlarıydı. Bu isimler yakın gelecekte CHP siyasetine yön verir.

Dipnot 1: Türkiye genelindeki 67 ilin 50’sini Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kazandı.

Dipnot 2: İstanbul kongresindeki gerginliğe takılmasın kimse, dün dünde kaldı, tıpkı 8 Ekim’e kadar verilen üçer beşer belediye başkan adaylığı ve meclis üyeliği sözleri gibi.

BİR BELEDİYE HİKÂYESİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal geçenlerde gazetemizi ziyaret etti ve ilçesindeki sosyal belediyecilik modelini anlattı. Belediyecilik hizmetini telefon numarası üzerinden dijital yazılımla yürüttüğünü, “Turunç Masa” adlı bu sistemin ilçeye hayat verdiğini söyledi: “Muratpaşalı, kırılan bir kaldırımı gördüğünde bizi arıyor, şikâyetini bildiriyor. Ve o şikâyete saha ekipleri müdahale ediyor. Sonrasında halkın memnuniyetini ölçmek için arama da yapılıyor ve sistem kendini kontrol ediyor. İlçedeki memnuniyet kriteri bu yazılımda saklı. Örneğin şikâyeti alıp müdahale etmeyen yetkiliye, şube müdürüne önce ihtar verilir, hizmet gitmezse o yetkili yerini kaybeder. Liyakat budur zaten. Ben de o yoldan geldim.” Ümit Uysal’ın gurur duyduğu diğer proje ise “Komşu Kart”. Sonradan Şişli Belediyesi’nin de uyguladığı bu kartın, Muratpaşalılara “nakit para” kazandırdığını bu işin dünyada bir ilk olduğu söyledi: “Bu kartta puan/para kriterleri oluşturduk. Mesela sadece elektronik atığa, giysiye puan vermiyoruz, şişeler, eşyalar, kullanılmış yağ, pil vb. atıklarla komşu karta puan yükleniyor. Bu puanı isteyen markette harcar, ister giden bankadan nakit çeker. Almanya’da marketlerde sadece şişe ve kutu için uygulanan bu sistemi Muratpaşa üst seviyeye taşıdı. Bizim ilçemiz Antalya’nın merkez ilçesi ve kalbi, kış geceleri 550 bin nüfusumuz var. Bu sayı yazın gündüzleri 1.5-2 milyona çıkıyor ve Muratpaşalılık Antalya’da çok önemli.”

Gerçekten İstanbul’daki ilçeler, büyükşehirler dahil örnek alınacak bir model oluşturmuş Ümit Uysal.