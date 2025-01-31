Şanlıurfa'da iki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:03

Şanlıurfa-Birecik karayolunun Arat dağı mevkiinde Emin A. idaresindeki 54 AB 763 plakalı otomobil ile Kuzey K. yönetimindeki 16 ATE 664 plakalı otomobil, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.