Sarıyer'de 'hız' kaza getirdi... Sürücü aracıyla ormanlık alana uçtu!
Sarıyer’de aşırı hızlı seyreden otomobil ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sarıyer Hacıosman Bayırı’nda dün saat 21.30 sıralarında Sarıyer istikametine seyreden Deniz T. idaresindeki 34 DT 198 plakalı BMW marka otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp, ormanlık alana uçtu.
SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın yoldan çıkmadan önce başka bir araca da çarptığı öğrenilirken, hafif yaralanan sürücü takla atan araçtan sağlık ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Takla atan araç ise, çekici yardımıyla ormanlık alandan çıkarıldı.
Kaza sebebiyle Hacıosman Bayırı’nda yoğun trafik meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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