Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:20

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:21

Hüseyin Bayraktar'ın kullandığı 63 E 0115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 4'üncü kilometresi Karacadağ yol ayrımında, Mehmet Budak idaresindeki 63 KC 694 plakalı otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Hüseyin (40) ve Ömer Bayraktar (10) ile Azize (42) ve Necla Bucak (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.