Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:20
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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Hüseyin Bayraktar'ın kullandığı 63 E 0115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 4'üncü kilometresi Karacadağ yol ayrımında, Mehmet Budak idaresindeki 63 KC 694 plakalı otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Hüseyin (40) ve Ömer Bayraktar (10) ile Azize (42) ve Necla Bucak (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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