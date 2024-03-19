Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Bayraktar'ın kullandığı 63 E 0115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 4'üncü kilometresi Karacadağ yol ayrımında, Mehmet Budak idaresindeki 63 KC 694 plakalı otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Hüseyin (40) ve Ömer Bayraktar (10) ile Azize (42) ve Necla Bucak (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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