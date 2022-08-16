Şanlıurfa'da 750 boş kovan bulunmuştu: 1 ölüm daha gerçekleşti

16 Ağustos 2022 Salı, 16:30

Şanlıurfa Eğerkıran Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çatışmalar mahalleliyi korkuttu. 15 gün içinde 3'üncü silahlı kavganın yaşandığı mahallede, 13 Ağustos 2022 tarihinde, 31 yaşındaki Mehmet Altun kafasına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün çıkan ayrı bir çatışmada ise aracına ateş açılan Ahmet İpkin isimli kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 aydır iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bugüne kadar 4 kişi yaralandı, kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan telef oldu. 13 kişi gözaltına alınırken, çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler 750 boş kovan ele geçirildi.

"1 KİŞİNİN DAHA ÖLÜM HABERİNİ ALDIM"

CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Ronayi Paydaş, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm. Eğerkıran Mahallesi olayları Şanlıurfa şehir merkezine yansıdı haberleri geldi. Maalesef Eyyubiye'de 35 yaşında birinin vurularak hayatını kaybettiği haberini az önce aldım. Umarım haber yalandır" dedi.

Çok üzgünüm.

Eğerkıran kırsal mahallesi olayları Şanlıurfa şehir merkezine yansıdı haberleri geldi. Maalesef Eyyubiyede 35 yaşında biri vurularak hayatını kaybettiği haberini az önce aldım umarım haber yalandır.

— Ronayi PAYDAŞ (@ronayipaydas) August 16, 2022

MEHMET ALTUN