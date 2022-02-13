Şanlıurfa'da midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da AFAD aracı ile özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA
13 Şubat 2022 Pazar, 11:14
Şanlıurfa'da midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.

Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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