Şanlıurfa'da midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da AFAD aracı ile özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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