Şanlıurfa'da patlama! 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı bir binanın alt katında patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralandı.
Akçakale'de 6 katlı bir apartmanın zemin katında kalorifer kazanı patladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan 6 kişi ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “04.12.2022 tarihinde saat 08.40 civarında Akçakale ilçesi Süleymanşah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Akkuş Apartmanı'nda ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine itfaiye, emniyet, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri yönlendirilmiştir. Olayda 6 vatandaşımız hafif yaralı olarak sağlık ekipleri gözetimine alınmıştır. Olayda can kaybı yoktur, yalnızca maddi hasar oluşmuştur” ifadelerine yer verildi.
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