Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Siverek ilçesinde operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 5 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, uzun namlulu silahlara ait 11 adet şarjör, 2 adet tabanca şarjörü ile 718 adet mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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