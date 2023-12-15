Şanlıurfa'da skandal... 9 öğrenci hastanelik oldu!
Siverek'te 9 ilkokul öğrencisinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise, okul bahçesinde toplandı.
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