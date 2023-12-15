Şanlıurfa'da skandal... 9 öğrenci hastanelik oldu!

Siverek'te 9 ilkokul öğrencisinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:44
Şanlıurfa'da skandal... 9 öğrenci hastanelik oldu!
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise, okul bahçesinde toplandı.


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