Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi!

Viranşehir ilçesinde koyunları otlatırken sulama kanalına düşen Abdulkadir Gizli adlı çoban, hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sonucu Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi!
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AA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:11

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Sergen Mahallesi'nde koyunları otlatan Abdulkadir Gizli (37), bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçların çalışması sonrasında Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.


Etiketler: #cansız beden #sulama kanalı #çoban #Şanlıurfa

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