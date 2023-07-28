Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:09
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
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Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesi Çatallı Mahallesi'nde sulama kanalına giren Arif Aynabek (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Aynabek'in cansız bedenine ulaştı.


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