Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesi Çatallı Mahallesi'nde sulama kanalına giren Arif Aynabek (13) bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Aynabek'in cansız bedenine ulaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı
- Enflasyona büyük zam!