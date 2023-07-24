Sulama kanalına giren iki kuzen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren aynı isimli biri 15, diğeri 14 yaşında olan İbrahim Halil Artut kuzenler, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve su altı ekibi sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucunda yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
Cesetler, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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