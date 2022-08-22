Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Şanlıurfa'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiftçi yönetimindeki 63 YV 489 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Süleyman Ö.'nün kullandığı 63 AEN 505 plakalı TIR'la çarpıştı.
KURTARILAMADI
Kazada motosikletiyle TIR'ın altına giren Çiftçi, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Çiftçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acilde tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TIR'ın sürücüsü Süleyman Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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