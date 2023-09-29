Uyuşturucu satıcılarına operasyon... 17 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Uşak merkezli düzenlenen operasyonda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:09
Uyuşturucu satıcılarına operasyon... 17 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Uşak ve Denizli'de 26 Eylül'de yapılan operasyonda ilk etapta 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra 26'ya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 2'si savcılıkça, 7'si hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; 17 zanlı ise tutuklandı.



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