Şantiyede akıma kapılmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!
Midyat'ta inşaat şantiyesinde 8 gün önce elektrik akımına kapılıp, yaralanan kepçe operatörü Mehmet Akyüz hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde iş kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kepçe operatörü Mehmet Akyüz (40), elektrik akımına kapılıp, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, buradan Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Hastanedeki tedavisi süren Akyüz, bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Akyüz'ün, Midyat ilçesi kırsal Çaldere Mahallesi'nde toprağa verileceğibelirtildi.
Öte yandan iş cinayeti ile ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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