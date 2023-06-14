Şap karantinası sonrası Sivas'ta 'kurban pazarı' kararı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 14.06.2023 - 12:25

Sivas'ta yaklaşan bayram öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başlarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte kurban pazarı açılmayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında alınan tedbir ve aşılama çalışmaları ile ilimizde hastalık sirayeti en aza indirgenmiş, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlerin hastalık tamamen sönene kadar uygulanması zorunlu hale gelmiştir" denildi.

KURBAN SATIŞ YERİ BU YIL AÇILMAYACAK

Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hastalığın çok hızlı yayılması, hayvan hareketlerinin hastalığın bulaşma riskinin ana gerekçesi olması, yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları ve her yıl kurulan kurbanlık hayvan pazarı mevkisinde hastalık sebebiyle karantina altında olması sebebiyle ilimizde her Kurban Bayramı öncesi kurulan geçici kurban satış yeri bu yıl açılmayacaktır. Kurbanlık hayvanlarını alacak vatandaşlarımızın köy ve mahallelerimizde bulunan hayvancılık işletmelerini tercih etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Sivas İl- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."