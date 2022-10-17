Sara nöbeti geçiren sürücü 6 araca çarptı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında sara nöbeti geçiren Uğur Özge’nin (58) kullandığı otomobil, 5'i park halinde 6 araca çaptı. Hasarlı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Uğur Özge, 16 KBU 96 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi.
Özge’nin kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki 16 BHU 58 hafif ticari araca, ardından da park halindeki 16 P 6343 ve 16 PP 033 plakalı otomobillere çarptı.
Otomobil, 50 metre ileride de yine park halindeki 16 F 1955 plakalı cip ile galeri önünde satışa sunulan 2 sıfır motosiklete çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Uğur Özge, hastaneye gitmeyi reddedince tedavisi ambulansta yapıldı.
Özge’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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