Şarampole uçmaktan şans eseri kurtuldular
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir yakınının hastaneye kaldırıldığı haberini aldıktan sonra yola çıkan 3 kişilik aile, kayganlaşan yolda taksi ile banketten aşağıya devrildi. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, taksi içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen 110 AKS ekiplerinin müdahalesi sonucu 3 kişi kontrollü bir şekilde kurtarıldı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi Doğançay Mezarlığı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksicilik yaparak geçimini sağlayan D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığı haberini alması üzerine anne ve babası ile birlikte Sancaklı Mahallesi'nden yola çıktı. 3 kişinin bulunduğu 35 T 5111 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak banketten aşağıya devrildi.
Asılı kalan taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen 110 AKS ekipleri, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, kontrollü bir şekilde kurtarıldı.
Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, taksi ise çekicinin yaptığı çalışmalar sonucunda devrildiği yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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