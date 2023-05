Saray'daki balkon konuşmasına 'İngilizce' ayarı: Sansürlenerek çevrildi!

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'nın ardından Saray'da da seçmenine seslendi. Erdoğan burada, adaylık yarışındaki rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde Erdoğan’ın konuşmasına dair yayımlanan çeviride, balkon konuşması ‘birleştirici’ ifadeler üzerinden servis edildi.

İngilizce tercümede, Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı “Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var” ve “Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda” ifadelere yer verilmediği ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı “Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu” sözleri ve “terörist” ifadeleri de İngilizce metne alınmadı.

Erdoğan’ın, “Şimdi Gabar’da petrol çıktı, yatarak değil çalışarak çıktı. Daha önce orada bay bay Kemal’in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkartamıyorduk ama şimdi çıkardık” ifadeleri de İngilizce metinde yer bulmadı.

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın İngilizce'ye çevrilen açıklamalarına dikkat çeken Times gazetesinin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith şu paylaşımda bulundu:

To read the English translation of Erdogan's victory speech on the official Turkish presidency website, you would think that his tone was conciliatory. Significant chunks of his vitriol against the opposition and nefarious foreign powers are left out: https://t.co/qPdKHcvotE