Sarıgül facia yerinden paylaştı: İhmali olanlar hesap vermelidir!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:59

Güncelleme: 13.02.2024 - 21:47

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, göçük altında işçilerin olduğunu belirtirken; CHP İliç İlçe Başkanı Mesut Güz, ailelerin tespitleriyle 10-15 işçinin öldüğü iddiasını aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olayın gerçekleşmesi sonrasında bölgeye gitti. Bölgeden bir video paylaşan Sarıgül, sesi titreyerek "Bu toprak benim canlarımı versin" dedi.



Sarıgül, bölgeden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Haberi alır almaz bölgeye geldim. Erzincan İliç’teki Altın Madeni şirketinin sürekli olarak böyle haberlerle gündeme gelmesi burada bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ya uygulanan yöntemleri yanlış ya kapasiteyi zorluyorlar belli ki bir yanlışlık var. Bu maden sahasının bölge için Türkiye için ve hatta dünya için büyük risklere yol açabileceğini hep söyledik. CHP Milletvekili arkadaşlarımla önlem alınması için çağrı yaptık. Bu olayda ihmali olanlar da hesap vermelidir. Önceliğimiz göçük altında kalan emekçilerimiz ve onların sağ salim ailelerine kavuşmalarıdır. Süreci yakından takip ediyorum. İnşallah can kaybımız olmaz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir."