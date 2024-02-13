Erzincan'daki altın madeni faciasına siyasetçilerden tepki

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:31

Güncelleme: 13.02.2024 - 21:23

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. Gündeme oturan çevre felaketinde, heyelan altında kaldığı belirtilen 9 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldığı duyuruldu.

Meslek ve çevre örgütleri tarafından yıllardır yapılan uyarılara rağmen göz göre göre yaşanan felakete muhalefet partileri liderlerinden ve siyasetçilerden tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel:

"Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.

Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti.

Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum...

Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık.

Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz...

Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız...

Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılması en büyük dileğimiz. Dualarımız maden işçileri için."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"Dualarımız; Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen göçük faciasında toprak altında kalan işçilerimize. Umarım tüm işçilerimiz göçük altından sağ salim çıkar."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

"Erzincan’daki göçükte herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum: 2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız. İhmallerin ve sorumluların takipçisi olacak, bu suçta parmağı olan herkesle hesaplaşacağız!"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu:

"Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında toprak kayması meydana geldi. Maalesef toprak altında işçilerin olduğu ifade ediliyor. Umarız bir can kaybı yoktur! Ve fakat bu madenle ilgili uzmanların daha önce yaptığı uyarılar ortadadır. Olayla ilgili derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

"Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Erzincan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan madencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

"Bu madeni Zafer Partisi geçici olarak kapattırmıştık. Sonra yine açtılar. Bu felakete yol açtılar."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

"Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında yaralanan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçük altında kalan madencilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş:

"Kanadalı firma kendi ülkesinde yapamadığı vahşi madenciliği Akp hükümetinin verdiği yetkiyle Erzincan’da yapıyor. Doğamızı insanımızı katlediyor. Hepinize yazıklar olsun! O giden canların da, altının da, göçüğün de hesabı sorulacak!"