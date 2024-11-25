Sarıyer'de denize düşerek kaybolmuşlardı: Kimlikleri belli oldu!

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu.

Sarıyer'de denize düşerek kaybolmuşlardı: Kimlikleri belli oldu!
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DHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:29

Olay, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi.

İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurtdışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.


Etiketler: #sarıyer #kimlik #deniz

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