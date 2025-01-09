Servisin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
Niğde'de okul önünde servis minibüsünün çarptığı 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Asaf Yılmaz hayatını kaybetti, sürücü M.A. gözaltına alındı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde M.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A., gözaltına alınırken; Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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