Sarıyer'de işyerlerini su bastı

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:12

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Yurttaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.