Sarıyer'de işyerlerini su bastı
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı.
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Yurttaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.
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