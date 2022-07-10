Sarıyer'de işyerlerini su bastı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 15:12
Sarıyer'de işyerlerini su bastı
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İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Sarıyer’de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Yurttaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.


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