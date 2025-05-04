Sarıyer'de yol çökmüştü: Onarım çalışmaları gece boyunca sürdü
Sarıyer'de çöken yolun onarımı için belediye ekiplerinin çalışmaları gece boyunca devam etti. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekiplerinin başlattığı dolgu ve onarım çalışmaları devam ediyor.
KAYMAKAM BİLDİ ALDI
Gece saatlerinde bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kalaylı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik önlemleri sürerken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.
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