Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Ev küle döndü!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:33

Güncelleme: 24.02.2024 - 16:36

Gönen ilçesi Malkoç Mahallesi Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.