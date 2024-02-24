Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Ev küle döndü!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:33
Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı: Ev küle döndü!
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Gönen ilçesi Malkoç Mahallesi Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.


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