Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu!

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran Ürekı, müdahaleyle yeniden hayata döndürülmüştü.

Tedavisi 107 gündür yoğun bakımda süren Fatih Ürek'ten dün akşam acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen şarkıcı Ürek, 59 yaşında hayata veda etti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!

Şarkıcının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in cenaze programı hakkında bilgi verdi.

Fatih Ürek’in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü (yarın), İstanbul Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Siliv, şu ifadeleri kullandı:

''Söyleyecek bir şey kalmadı. Sevenlerinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın... Çok, çok, çok üzgünüz."