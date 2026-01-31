Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu!

Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu!

31.01.2026 10:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu!

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 107 gün yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, dün yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki şarkıcı, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran Ürekı, müdahaleyle yeniden hayata döndürülmüştü.

Tedavisi 107 gündür yoğun bakımda süren Fatih Ürek'ten dün akşam acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen şarkıcı Ürek, 59 yaşında hayata veda etti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!

Şarkıcının menajeri Mert Siliv, Fatih Ürek'in cenaze programı hakkında bilgi verdi. 

Fatih Ürek’in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü (yarın), İstanbul Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Siliv, şu ifadeleri kullandı:

''Söyleyecek bir şey kalmadı. Sevenlerinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın... Çok, çok, çok üzgünüz."

İlgili Konular: #cenaze programı #fatih ürek

İlgili Haberler

Son Dakika… Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika… Fatih Ürek hayatını kaybetti Evinde kalp krizi geçiren ve bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten acı haber geldi. Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.
Demet Akalın, Faith Ürek'in son durumunu açıkladı!
Demet Akalın, Faith Ürek'in son durumunu açıkladı! Geçirdiği kalp krizi sonrası 3,5 aydır yoğun bakımda olan Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi yakın arkadaşı Demet Akalın paylaştı. Akalın, Ürek’in durumunun stabil olduğunu belirterek, “İyi ki barışmışız” dedi.
92 gündür yoğun bakımda... Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
92 gündür yoğun bakımda... Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Kalp krizi sonrası 92 gündür yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumunun kısmi olarak olumlu seyrettiği açıklandı.