Satın alacağım dedi motosikleti çaldı: 'Vicdanı varsa geri getirir'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sinami Göktaş'ın (42) motosikleti, satın almak için deneyeceğini söyleyen kişi tarafından çalındı.
Olay, 25 Mart günü saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Telefon teknik servisi sahibi Sinami Göktaş, iş yerinde otururken içeriye 50-55 yaşlarındaki kişi girdi. Bu kişi, Göktaş’a, iş yerinin önündeki motosikletinin satılık olup olmadığını sordu. Göktaş da satabileceğini söyledi. Şüpheli, daha sonra kapının önünde duran motosiklete yöneldi. Daha önce bu tarz motosiklet aldığını ancak sesini beğenmeyip, iade ettiğini söyleyen şüpheli, motosikleti çalıştırıp önce bir süre sesini dinledi, ardından da ileri, geri hareket ettirip frenleri deniyormuş gibi yaptı. Bu sırada Göktaş'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, hızla bölgeden uzaklaştı. Göktaş’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı Göktaş'ın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'MOTOSİKLETİMİ ÇOK SEVİYORDUM'
Motosikleti çalındığı için üzgün olduğunu söyleyen Sinami Göktaş, "Şüpheli kişi, daha önce Aydın'ın Didim ilçesinde ve İzmir'de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Çalınan motosikletimi alalı daha 2,5 yıl olmuştu. İstanbul'dan çok uygun bir fiyata almıştım. Motosikletimi çok da seviyordum. Motosikletimi çalan kişi 50-55 yaşlarında bir kişi. Böyle bir şey yapacağına beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir" dedi.
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