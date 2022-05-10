Savcı, Pegasus çalışanı için tutuklama istedi!

10 Mayıs 2022 Salı, 10:19

Pegasus Hava Yolları'nda bir grup çalışan içki masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanı Onur T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Pegasus ise çalışanı Onur T.'yi işten çıkartmıştı.

"ÇOK SAYIDA TEHDİT MESAJI ALDIM"

Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. dün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvelik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Onur T.'nin ifadesine Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz ulaştı. Onur T. ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay günü iş arkadaşımın doğum günü olması sebebiyle bir grup arkadaşımla buluştuk. Arkadaşlarımın kimisi Pegasus çalışanı, bazısı başka havayolu çalışanı, bazısı da dışarıda özel sektörde çalışan arkadaşlarımdı. Bahse konu fotoğrafı selfi olarak ben çektim ve İnstgram isimli uygulumada hikaye olarak 'Kadir Gecesi özel ve Rabbim kabul etsin' notlarını ekleyerek paylaştım. İnstgram hesabım kapalı bir hesaptı sadece arkadaşlarımın görebildiği bir hesaptı. Gece saat 04.00'te paylaşımımın çeşitli sosyal mecralarda dolaştığını ve ifşa edildiğini öğrendim. Durum böyle olunca ve bana yönelik çok sayıda tehdit içerikli mesaj atılmış olduğunu görünce hesabımı kapattım.

"PEGASUS TARAFINDAN İŞTEN ÇIKARTILDIM"

Gün içerisinde işimle ilgili eğitimim vardı. Eğitim devam ederken Pegasus Etik Kurulu'ndan çağrıldım ve durumu onlara anlattım. Süresiz izne çıkarıldığım bana tebliğ edildi. İkametime geçtiğimizde tekrar arandım ve istifa etmem istendi. Korkup evimden çıkamadığımı söylemem üzerine reesen Pegasus tarafından işten çıkartıldım.

"PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM"

Benim bu paylaşımı yapmamdaki amacım İslam dinini ve inananları rencide etmek, galeyane getirmek ve hakaret etmek asla olmaz. O gecenin Kadir Gecesi'ne denk gelmesi benim de alkollü olmamın etkisiyle paylaştığımı düşünüyorum. Sonra gece yarısı hikayeyi kaldırıp, hesabımı kapattım. Böyle bir konuyla gündeme geldiğim için çok pişmanım ve üzgünüm. İşimi kaybettim. Benim İnstgram hesabım dışarıya kapalıydı, burada paylaşımımı görüp beni dışarıya ifşa eden arkadaşım her kimse beni toplumun önüne attı ve işimden oldum.

SAVCIDAN 'TUTUKLAMA' İSTEMİ

Onur T. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesini vermesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da ifade verdi. Onur T., ifadeye kendi gitmiş olmasına rağmen savcı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, Onur T.'nin tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.