Savcıdan meslektaşına taciz: 'Seni istiyorum, çok güzelsin'

22 Kasım 2022 Salı, 15:58

Konya'da görev yapan kadın savcı Ş.A.'nın hayatı, iddiaya göre kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan, Antalya'da görevli 'meslektaşı' A.K. yüzünden kabusa döndü.

Sahte hesaptan ısrarlı bir şekilde Ş.A.'ya mesajlar atan A.K., karşılık alamayınca kadının görev yaptığı şehre gitti.

DAİRESİNİ ÖĞRENDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, A.K., Ş.A.'nın komşusu M.D.'ye kendini polis olarak tanıttı ve belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.

"SANA ÇOK ULAŞMAYA ÇALIŞTIM"

Ş.A.'nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" yanıtını verdi.

Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim" ifadesini kullandı.

EVİNE GİRDİ, KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

A.K., daha sonra reddedilince Ş.A.'nın kolundan tutup sürükledi. Ş.A., yaşananların ardından A.K.'den şikayetçi oldu. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.'yi teşhis etti.

Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'KURAN'A EL BASTIRDI' İDDİASI

İfadesinde A.K.'nin gözünün döndüğünü söyleyen Ş.A., şu ifadeleri kullandı: