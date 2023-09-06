Savcılık itiraz etti: Eski eşini bıçaklayan erkek hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:50

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:50

Olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, çalıştığı markette, 2019 yılında boşandığı Halil Karabıyık’ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kalçasından ve karnından yaralanan Gedik, çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle Gedik ölümden döndü. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, buradan da Çanakkale'ye sevk edildi. Gedik, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan Karabıyık ise Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Karabıyık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Halil Karabıyık hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Karabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.