Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş

Amasya'da 13 Şubat 2020 tarihinde görülen bir davada savcı Ü.S. sanık C.E. için FETÖ üyeliğinden ceza istedi. Sanık avukatı Serdar Öztürk 15 Temmuz'dan sonra savcı olan Ü.S.'nin 2013'teki “Hocaefendiyi dinleyin” paylaşımını mahkemeye sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:29
Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş
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Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2020’de görülen duruşmada sanık avukatı Serdar Öztürk mahkemeye müvekkili C.E. hakkında FETÖ üyeliğinden ceza isteyen savcı Ü.S.’nin 22 Kasım 2013’te attığı tweeti sundu.

Avukatın mahkemeye sunduğu belgede AKP ile FETÖ arasında dershaneler tartışmasının sürdüğü dönemde savcı Ü.S.’nin şu tweeti yer alıyordu.

“Ulaşımda ve sağlıkta ve diğer başlıklarda yapılan dönüşüm eğitimde de kaçınılmaz. Hocaefendiyi dinleyin okulları artırın.”

15 Temmuz darbe girişiminden sonra avukatlıktan savcılığa geçenlerden olan savcı Ü.S. Amasya Cumhuriyet Savcılığı’ndan 2022 kararnamesiyle Erzurum’a atandı. Savcı Ü.S.’nin Erzurum’daki görevine devam ettiği öğrenildi.

CEZA İSTEDİĞİ KİŞİ BERAAT ETTİ

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, savcı Ü.S.’nin FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. ise Konya’dan yapılan bir ardışık arama nedeniyle yargılanıyordu. O döneme kadar Konya’da görev yapmamış olan C.E. mahkemede 2010-2013’te FETÖ baskılarına maruz kaldığını anlatarak şunları söyledi:

“Sayın başkan siz bana asker bir akrabanız olduğunu ve onun da terör örgütünden dolayı zor günler yaşadığını, kendi isteğiyle emekli olduğunu söylediniz. Sonrasında benim görev yaptığım yerle ilgili birkaç soru sormuştunuz. 2012’de bu terör örgütünden ciddi darbeler yedikten sonra 2012 yılında Hava Malzeme Trans Komutanlığı’na atandım, buradaki birlik çok küçüktü. Çok pasif bir görevdi. Emrimde 50 asker vardı. Kıyaslama yapmamız gerekirse 2006 yılında göreve başladığımda 250-300 arasında emrimde personel bulunuyordu. Ancak 2017 sonrasında aktif bir göreve atanabildim.”

Hakkında hazırlanan belgelerde ByLock kaydı, BankAsya hesabı, dernek üyeliği, fotoğraf teşhisi, KHK ile kapatılan bir okulla alakası olmaması, siber inceleme raporlarında telefonlarında bir şey bulunamaması gibi nedenlerle savcı Ü.S.’nin FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. beraat etti.


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