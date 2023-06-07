Gözler Erdoğan'ın o konuşmalarına çevrildi... Ne demişti, ne oldu?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:31

Dolar/TL kurundaki durdurulamaz artışın ardından gözler, geçmişten bu yana her döviz dalgalanmasında sıradışı açıklamalara imza atan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına çevrildi.

Erdoğan'ın, yurttaşlara dolar bozdurma çağrısından faiz lobisine seslenişine varan açıklamalarından bazıları şöyle:

"DOLARA YATIRIM YAPAN YAYA KALIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların 2.62 TL olduğu 6 Mart 2015'te kurdaki hareket ve yükselişle ilgili şöyle konuşmuştu:

"Faiz lobisinin bir çalışması var. 2015 gelişmeleri, tamamıyla dolar-avro parite farkından kaynaklanıyor. Ortaya bazı iddialar atmak yanlış olur. Açık ve net söyleyeyim, özellikle faiz lobisi veya dolara aşırı yatırım yapanlar yaya kalabilirler."

"YİNE SÖYLÜYORUM; TEĞET GEÇECEK"

Doların 3.51 TL olduğu 2 Aralık 2016'da, Ankara’da otomotiv ticaret merkezinin açılışında konuşan Erdoğan, 'yastık altındaki dövizleri dönüştürme' çağrısını şu sözlerle yapmıştı:

"Rabbim bu ülkeyi korusun. Son günlerde bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu böyle oldu ne olursa olsun. Sevgili milletim sizleri Allah için seviyorum. Yastık altında dövizi olanlar gelsin parasını altına, TL’ye dönüştürsün. Ne luzum var dövize değer kazandıracağız. Bu adımları atınca birilerinin oyunu bozulacak. Bunlar öncede bunu yaptı. 2007’de aynı şeyi yaptılar. Ben yine diyorum teğet geçecek."

"KUR ŞÖYLE ARTTI, KUR BÖYLE ARTTI..."

27 Kasım 2017 tarihinde dolar 3.90 TL iken, ATO Congresium'daki ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki dalgalanmalara yönelik eleştirilere şöyle yanıt vermişti:

"Bugün döviz 3 kuruş yükseldi akaryakıt iki kuruş arttı diye karalar bağlayanlar ancak 15-20 yıl öncesinin Türkiyesini bilmeyenler olabilir. Ülkemizin ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin 3-5 kuruş değil 5-10 kat birden arttığı günlerden buralara geldik. Kur şöyle arttı böyle arttı bütün bunları konuşuyorsunuz da 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?"

"DÖVİZDEKİ ARTIŞ MANTIKLI DEĞİL"

Erdoğan, 12 Nisan 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füze ile vuracağını ima eden açıklamasının ardından sert yükselişle tarihi zirveyi gören ve 4.11 TL olan dolar ile ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar eğer Suriye’deki bu gelişmeleri bahane ederek ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yaparsınız. Bunları gayet iyi biliyoruz. Yeri geldiğinde bunun hesabını verir, bunun bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun bir izahı yok. ... Hiç endişe etmeyin, Türkiye yoluna devam ediyor, bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler."

"YERLİ PARAMIZLA HAREKET ETMEYE DEVAM EDELİM"

Erdoğan, doların 4.73 TL seviyesinde olduğu 23 Mayıs 2018 tarihinde Saray'da eski milletvekillerine verdiği iftarda, döviz kurlarında yaşanan kısmi dalgalanmaya dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur. ... Ben tüm halkıma, tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millîlik budur, yerlilik budur, vatanseverlik budur. Eğer buna sahip çıkarsak, bilesiniz ki yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır."

"BU KARDEŞİNİZE YETKİYİ VERİN..."

Doların 4.74 TL olduğu 19 Haziran 2018'de Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

"Kur bunlar bizim geleceğimizi belirleyemez, bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz. Biz 2002'den bu yana ekonomiyi öyle hale getirdik ki bu tür sarsıntılar ülkemize vız gelir. Kaderimizi beşer planında söylüyorum biz belirleriz. Bunu kimseye asla bırakamayız. Türkiye'nin kaderi üzerinde ekonomik saldırılar döviz gibi makro dengeler üzerinden yapılıyor. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz. Yüksek faiz ile biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Düşük faiz ile bu adımı atmamız gerek."

"YASTIK ALTINDAKİLERİ ÇIKARIN"

Dolar kurunun 5.08 TL olduğu 3 Ağustos 2018 tarihinde 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıklayan Erdoğan, yurttaşlara şu çağrıyı yapmıştı:

"Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın."

"ONLARIN DOLARI VARSA BİZİM ALLAH'IMIZ VAR"

Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurunun 5.54 TL olduğu 9 Ağustos 2018'de memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine, dolardaki artışa ilişkin şunları söylemişti:

"Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz."

"FAİZ LOBİLERİ BOŞUNA HEVESLENMEYİN"

Dolar kurunun 6.42 TL olduğu 10 Ağustos 2018 tarihinde Bayburt'ta yaptığı konuşmada, dövizdeki hareketliliğe ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dolar bizim yolumuzu kesemez, endişe etmeyin. ... Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız."