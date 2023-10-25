Sayıları bir ülke kuracak kadar çok: Türkiye'de hükümlü ve tutukluların sayısı 20 ilin nüfusundan daha fazla!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:36

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:36

İktidar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında 19 cezaevi daha açtı, 20 cezaevi açmak için de hazırlık yapıyor.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, “Ekonomi kötüleşiyor, eğitim kalitesi bozuluyor; sosyal doku çürüyor, suç ve şiddet artıyor. Cumhuriyetimizin 100. yaşında ne yazık ki bize düşen artan suç oranları ver her yıl çoğalan cezaevleri oldu. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı Türkiye’nin nüfus sıralamasında en sonda bulunan 20 ilden daha kalabalık.” dedi.

ARTAN SUÇ ORANLARI, ÇOĞALAN CEZAEVLERİ

Türkiye'de 274 kapalı, 99 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 405 cezaevi bulunduğunu kaydeden CHP’li Demir şu ifadeleri kullandı.

“2023 yılında 19 adet yeni cezaevi daha açıldı. Adalet Bakanlığı 2024 bütçe teklifine göre ise gelecek yılın hedefi, 12 yeni cezaevi daha açmak! Yine teklife göre 2024'teki yeni cezaevlerine 13,6 milyar TL, 2025'te ise 19,20 milyar TL ödeme yapılması planlanmakta. Cumhuriyetimizin 100. yaşında ne yazık ki bize düşen artan suç oranları ver her yıl çoğalan cezaevleri oldu, ülkemizde enflasyonla birlikte büyüyen tek şey cezaevi sayısı.”

Suç oranları ve cezaevlerindeki yoğunluk hakkındaki verilere dikkat çeken Deniz Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE CEZAEVLERİNİN EN KALABALIK OLDUĞU ÜLKE

“Yapılan uluslararası araştırmalar ülkemizdeki suç oranlarına ilişkin içler acısı tabloyu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan ve Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi tarafından hazırlanan Organize Suçlar Raporu’nda, Türkiye Avrupa’da organize suç endeksinin en yüksek olduğu ülke olarak raporlanmıştır. Bir önceki yıla göre skoru daha da kötüleşen Türkiye, dünyada 193 ülke içerisinde 14’üncü olmuştur. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan rapora göre ise üye ülkeler içinde cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke ne yazık ki yine Türkiye. Rapora göre, Türkiye nüfusa göre de kişi başına en fazla mahkûm ve tutuklunun olduğu ülke konumunda.”

ADALETE OLAN GÜVEN SARSILDI!

“Görüldüğü üzere her yıl cezaevi açmak hiçbir sorunu çözmemektedir. AKP hükümeti döneminde artan suç oranları ve güvenlik zafiyetine karşı acilen işe yarar ve kalıcı tedbirler alınmalıdır. AKP hükümeti döneminde yaşanan adaletsizlikler ve kutuplaşma nedeniyle toplumun adalete olan güveni sarsılmış ve bu durum suç oranlarında artışa sebebiyet vermiştir. Bu sebeple hükümet yetkilileri daha çok cezaevi açıp kenara çekilmek yerine bir an önce suç oranlarını düşürmeye yönelik çalışmalara başlamalıdır.”