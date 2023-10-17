‘Tatile gideyim’ derken, cezaevine gitti

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:29

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:19

Bursa’da bir evin güvenlik kamerasına aldırış etmeyen Mehmet D. dakikalarca camı zorlayıp içeri girdi. İçeriden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşya ve birkaç elektronik eşya çalan şüpheli, girdiği camdan çıkarak kayıplara karıştı.

İhbar ve müracaat üzerine operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği Mehmet D.’nin peşine düştü.

Çaldığı parayla Balıkesir Erdek’e tatile gittiğini öğrenen polis ekipleri takip başlattı. Tatile gitmek isterken Bandırma’da yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.