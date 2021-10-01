Sayıştay, Maliye'nin Kamu Borç Yönetimi Raporu’ndaki eksiklere dikkat çekti

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı raporunda, bakanlık tarafından yayımlanan Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda yer alan borç üstlenim anlaşmalarına ilişkin bilgilerin, bu rapordan yararlanacakların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve kapsayıcı olmadığı vurgulandı. Raporda, “Bilgilerin, muhasebe kayıtlarındaki verilerle uyumlu olması kısmi üstlenim taahhütlerini, türev maliyetlerini ve kredi anlaşmaları kapsamında yapılan kullanım, iptal ve geri ödeme bilgilerini de içerecek şekilde raporda yer alması gerekmektedir” denildi. Hazine geri ödeme garantisi kapsamında kullandırılan bir kısım kredilerin temin edilmesi, geri ödenmesi ve üstlenilmesi süreçlerinde ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken kontrollerde eksiklikler olduğu da belirtildi.

ALTININ BEDELİ EKSİK

Darphane’ye Hazine malı olarak teslim edilen varlıkların ekonomiye kazandırılmasında sorun yaşandığı kaydedildi. Bu kapsamda altın ve altın dışındaki kıymetli madenler olarak 311.2 milyon TL değerinde atıl bekleyen varlık bulunuyor. Raporda, atıl olarak bekleyen altının Döner Sermaye Saymanlığı’nda yeterli nakit olmadığından satılamadığı ve saymanlık kasasında muhafaza edildiği, kasada 45 ton gümüş alaşımın bulunduğu ve bu alaşımın homojen hale getirilmesi ile ilgili sorunlardan dolayı ekonomiye kazandırılamadığı belirtildi. Sayıştay’ın Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi Raporu’nda ise stoklarda bulunan altın ve gümüş stoku sırasıyla 6.6 milyar TL ve 30.6 milyon TL değerindeyken, iz bedeli ile kayıtlarda altın 3 milyon TL, gümüş ise 146 bin 562 TL olarak görülüyor.

ÇED ELEŞTİRİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Raporu’nda ÇED proje bedellerinin düşük gösterildiği ve başvuru ücretlerinin gereğinden az ödendiği, bitişik ada parsellerdeki işletmelerin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kalabilmek için ayrı ayrı muafiyet başvurusunda bulundukları kaydedildi. 2020’de tüzelkişilere 194.1 milyon TL çevre idari para cezası kesildi. Bunun 50.5 milyon TL’si tahsil edildi. Gerçek kişilere 39.4 milyon TL ceza kesildi. 2.8 milyon TL’si tahsil edilebildi.

“Muğla kıyılarının verildiği” gerekçesiyle tartışma konusu olan MUÇEV’e Marmaris’te yapacağı tekne bağlama iskelesi imar planı teklifine ilişkin ödenecek ücretin taksitlendirilme işleminde “teminat mektubu aranmaz” kolaylığı sağlandı.