Sayıştay'a üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
30 Haziran 2022 Perşembe, 00:44
Sayıştay'a üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla seçilen Sayıştay üyelerinin isimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TBMM Genel Kurul'unda 29 Haziran'da yapılan seçim sonucunda Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyeliğine seçildi.


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